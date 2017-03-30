Игнорирование решений суда подрывает авторитет государства - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45925 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103828 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159612 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117878 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117337 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113031 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104614 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107165 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103651 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154368 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Ситуация, которая сложилась в банковской сфере, неоднозначна. Об этом в комментарии УНН заявила народный депутат Наталья Веселова.

По ее словам, с одной стороны, очистка банковской системы была необходима, а с другой — это привело к протестам, недоверия людей, и, как следствие, к спаду кредитования экономики.

“Сейчас идет спад кредитования экономики, и это очень тревожный знак на фоне нашей экономического кризиса в стране. Я думаю, что НБУ самое время разрабатывать меры по восстановлению доверия к банкам и банковской системы. И, конечно, нужно заняться вопросом возмещения людям средств. Если сейчас не удается возместить средства, которые люди вложили в банки, то надо хотя бы какие-то сроки указать, например, чтобы в течение двух-трех лет они получили эти средства”, - отметила Н.Веселова.

Также нардеп обратила внимание на распространенную практику, когда органы власти не выполняют решения суда.

“Причем это массово делают как НБУ, так и центральные органы власти. У нас есть очень много примеров, когда есть решение суда, законность которого установлено на всех этапах апелляции, кассации, и все равно не выполняется органами власти, и это тоже подрывает доверие к власти, и к государству”, - сказала она.

Напомним, защитники ликвидированных банков утверждают, что ФГВФЛ наделил себя несвойственными полномочиями. Речь идет о Порядке №826, разработанном ФГВФЛ и зарегистрированном Минюстом, который вопреки специальному закону Украины о гарантированных выплат, позволяет Фонду обнаруживать ничтожные операции банка при его ликвидации.

Как ранее сообщал УНН, ФГВФЛ, применив Порядок №826, дважды признал ничтожным договор факторинга между банком “Михайловский” и финансовой компанией “Плеяда”. В первом случае все административные суды, вплоть до Высшего админсуда Украины, признали действия ФГВФЛ противоправными и отменили это решение. Сейчас в Высшем административном суде Украины рассматривают второе решение ФГВФЛ по признанию этого договора ничтожным. Эксперты убеждены, что решение ФГВФЛ принято в нарушение действующего законодательства, в частности Конституции Украины, а следовательно, при объективном рассмотрении дело не имеет шансов на выигрыш.

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