Игнорирование решений суда подрывает авторитет государства - нардеп

По ее словам, с одной стороны, очистка банковской системы была необходима, а с другой — это привело к протестам, недоверия людей, и, как следствие, к спаду кредитования экономики.

“Сейчас идет спад кредитования экономики, и это очень тревожный знак на фоне нашей экономического кризиса в стране. Я думаю, что НБУ самое время разрабатывать меры по восстановлению доверия к банкам и банковской системы. И, конечно, нужно заняться вопросом возмещения людям средств. Если сейчас не удается возместить средства, которые люди вложили в банки, то надо хотя бы какие-то сроки указать, например, чтобы в течение двух-трех лет они получили эти средства”, - отметила Н.Веселова.

Также нардеп обратила внимание на распространенную практику, когда органы власти не выполняют решения суда.

“Причем это массово делают как НБУ, так и центральные органы власти. У нас есть очень много примеров, когда есть решение суда, законность которого установлено на всех этапах апелляции, кассации, и все равно не выполняется органами власти, и это тоже подрывает доверие к власти, и к государству”, - сказала она.

Напомним, защитники ликвидированных банков утверждают, что ФГВФЛ наделил себя несвойственными полномочиями. Речь идет о Порядке №826, разработанном ФГВФЛ и зарегистрированном Минюстом, который вопреки специальному закону Украины о гарантированных выплат, позволяет Фонду обнаруживать ничтожные операции банка при его ликвидации.

Как ранее сообщал УНН, ФГВФЛ, применив Порядок №826, дважды признал ничтожным договор факторинга между банком “Михайловский” и финансовой компанией “Плеяда”. В первом случае все административные суды, вплоть до Высшего админсуда Украины, признали действия ФГВФЛ противоправными и отменили это решение. Сейчас в Высшем административном суде Украины рассматривают второе решение ФГВФЛ по признанию этого договора ничтожным. Эксперты убеждены, что решение ФГВФЛ принято в нарушение действующего законодательства, в частности Конституции Украины, а следовательно, при объективном рассмотрении дело не имеет шансов на выигрыш.