"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Директор НАБУ Семен Кривонос обязан приходить в Верховную Раду, чтобы объяснить свою позицию. Ведь таким образом он отчитывается не просто перед парламентом, но и перед обществом. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Руслан Бортник.

"Если парламент имеет надзорную функцию над всеми органами государственной власти, в том числе, и соответствующий парламентский комитет над соответствующими антикоррупционными структурами, то соответствующие руководители должны приходить на такие заседания и объяснять свои позиции. Они объясняют свои позиции не только народным депутатам, но и представителям украинского народа. Объясняют те или иные позиции или проблемы всему украинскому обществу таким образом", - сказал эксперт.

По его словам, сейчас обострилась борьба за контроль над антикоррупционной инфраструктурой Украины с участием активистов, представителей власти, части политических элит. Однако, все должны соблюдать нормы закона.

"У меня лично к антикоррупционной вертикали огромные претензии накопились, где анонсирована под все деферамбы антикоррупционная реформа? Создана абсолютно закрытая антикоррупционная вертикаль, начиная с НАПК и заканчивая ВАКС, на которую тратятся огромные деньги, чтобы она была полезна национальной безопасности и обороне, до сих пор не дает результатов, которые были анонсированы. Просто превратились и в объект, и в субъект активной политической борьбы и махинаций", - отметил Бортник.

Он добавил, что некоторые правоохранительные органы Украины чувствуют себя экстерриториальными и не чувствуют своего долга отчитываться перед Радой и перед, соответственно, украинским народом.

"Не должно быть экстерриториальных органов, все органы государственной власти в Украине не могут ориентироваться на какие-либо внешние политические группы или группы активистов, они должны ориентироваться на закон и Конституцию", - подчеркнул политолог.

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Напомним

На прошлой неделе директор НАБУ Семен Кривонос отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, чтобы быть заслушанным о ходе расследования об утечке информации из НАБУ. Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина считает, что отказ директора НАБУ прийти в комитет может быть связан с выходом нового журналистского расследования о возможных утечках информации с участием непосредственно Кривоноса.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или же даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители по запросу УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.