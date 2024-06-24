"Ігнорувати не можна звітувати": директор НАБУ ухиляється від виконання обов'язків.

Директор НАБУ Семен Кривонос зобов’язаний приходити у Верховну Раду, щоб пояснити свою позицію. Адже таким чином він звітує не просто перед парламентом, а й перед суспільством. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог Руслан Бортник.

"Якщо парламент має наглядову функцію над всіма органами державної влади, у тому числі, і відповідний парламентський комітет над відповідними антикорупційними структурами, то відповідні керівники мають приходити на такі засідання і пояснювати свої позиції. Вони пояснюють свої позиції не лише народним депутатам, а й представникам українського народу. Пояснюють ті чи інші позиції чи проблеми всьому українському суспільству таким чином", - сказав експерт.

За його словами, зараз загострилася боротьба за контроль над антикорупційною інфраструктурою України за участю активістів, представників влади, частини політичних еліт. Однак, усі мають дотримуватися норм закону.

"У мене особисто до антикорупційної вертикалі величезні претензії накопилися, де анонсована під всі деферамби антикорупційна реформа? Створена абсолютно закрита антикорупційна вертикаль, починаючи з НАЗК і закінчуючи ВАКС, на яку витрачаються шалені гроші, аби вона була корисна національній безпеці та обороні, до цього часу не дає результатів, які були анонсовані. Просто перетворилися і в обʼєкт, і в субʼєкт активної політичної боротьби і махінацій", - зазначив Бортник.

Він додав, що деякі правоохоронні органи України відчувають себе екстериторіальними і не відчувають свого обов'язку звітувати перед Радою і перед, відповідно, українським народом.

"Не має бути екстериторіальних органів, всі органи державної влади в Україні не можуть орієнтуватися на будь-які зовнішні політичні групи чи групи активістів, вони мають орієнтуватися на закон і Конституцію", - наголосив політолог.

Ні обіцянок, ні пробачень: НАБУ офіційно так і не вибачилось перед ексміністром Омеляном за незаконне кримінальне переслідування

Нагадаємо

На минулому тижні директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, щоб бути заслуханим щодо перебігу розслідування про витік інформації з НАБУ. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна вважає, що відмова директора НАБУ прийти в комітет може бути пов’язана з виходом нового журналістського розслідування про можливі витоки інформації за участі безпосередньо Кривоноса.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Утім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.