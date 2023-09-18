Игнат: ночью россия задействовала беспрецедентное количество авиации. Украине необходимы F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Армия рф в ночь на понедельник, 18 сентября задействовала беспрецедентное количество авиации. Украине необходимы истребители, которые не будут уступать российским самолетам. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, передает УНН.
Цитата
Сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации. Несколько десятков бортов. Нетипично (борты - ред.) именно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые атаковали Украину вместе теми средствами, о которых мы с вами говорили: крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой", - заявил Игнат.
Он добавил, что Украине необходимы самолеты F-16, которые не должны уступать российским самолетам по тактико-техническим характеристикам.
Кроме того Игнат объяснил, почему Силам обороны трудно сбивать "Шахеды". В частности, потому что удары противник планирует заранее.
“Да (сбили - ред.) не все "шахэды". Но ведь и направления враг выбирает разные. И атаки с разных направлений по разным маршрутам. Атакована Одесская, Николаевская область "Шахедами". Ну а ракеты уничтожались в Днепропетровской, Полтавской областях и на Хмельнитчине", - добавил Игнат.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 18 сентября уничтожили 18 из 24 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” и все 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 запущенных российскими войсками.