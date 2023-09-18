Ігнат: вночі росія задіяла безпрецедентну кількість авіації. Україні необхідні F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Армія рф у ніч на понеділок, 18 вересня задіяла безпрецедентну кількість авіації. Україні необхідні винищувачі, які не будуть поступатися російським літакам. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає УНН.
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Сьогодні вночі була безпрецедентна кількість авіації. Кілька десятків бортів. Нетипово. (Борти- ред.) саме в нічний час знаходилися у повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну разом тими засобами, про які ми з вами говорили: крилатими ракетами та "Шахедами". Активність авіації була високою", - заявив Ігнат.
Він додав, що Україні необхідні літаки F-16, які не повинні поступатися російським літакам за тактико-технічними характеристиками.
Крім того Ігнат пояснив, чому Силам оборони важко збивати "шахеди". Зокрема, тому що удари противник планує заздалегідь.
“Так (збили - ред.) не всі "шахеди". Але ж і напрямки ворог вибирає різні. І атаки з різних напрямків по різних маршрутах. Атаковано Одеську, Миколаївську область "Шахедами". Ну а ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині", - додав Ігнат.
Доповнення
Сили оборони у ніч на 18 вересня знищили 18 з 24 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” та усі 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 запущених російськими військами.