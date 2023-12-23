Игнат раскрыл подробности уничтожения трех российских Су-34

Украинские военные провели блестящую операцию по уничтожению трех вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Россияне пытались подлететь ближе, чтобы нанести удары по воинам ВСУ. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Украинскому радио, передает УНН.

Детали

Полковник отметил, что пилотов российских "СУшек" украинским защитникам удалось застать врасплох, после чего "операция происходила молниеносно и изящно".

Россияне обнаглели, подлетели ближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск сказал он.

Как рассказал Игнат, 500-кг КАБы могут лететь 20-25 км, однако "когда хочется и руки чешутся нанести удар, то... надо подлететь ближе".

Они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше добавил спикер.

Также Игнат отметил, что подобное сбивание самолетов оккупантов ранее было возле острова Змеиный, а также над российской Брянской областью. По его словам, враг обнаглел снова, то есть "их ничему не научила брянская история, одесские истории, где были тоже перехвачены и "Су-24", и "Су-35""

Сразу три жирных цели украинские военные уничтожали в начале российской агрессии, когда враг вел себя нагло, залетая фактически над украинскими городами рассказал он.

Также Игнат считает, что сбитие 3 бортов врага стало "топ событием", и после этого россияне трижды подумают, стоит ли подлетать к украинским границам.

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