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ИГИЛ обстреляли автомобиль и крестьян в Ираке: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Всего восемь мирных жителей были убиты и еще семь получили ранения в понедельник во время нападений боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) в восточной иракской провинции Дияла, сообщил местный чиновник.

Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Синьхуа.

Детали

Инцидент произошел вечером, когда боевики ИГ напали на гражданский автомобиль возле села близ города Халис, примерно в 70 км к северо-востоку от столицы Багдада, сообщил Синьхуа мэр города Удай аль-Хадран.

Позже боевики открыли огонь по собравшимся у машины крестьянам, сообщил аль-Хадран.

Иракские силы безопасности выехали на место происшествия и провели поиски нападавших.

Премьер-министр Ирака, также главнокомандующий иракскими вооруженными силами, направил высокопоставленную делегацию по оперативному командованию для расследования нападений.

В последние месяцы иракские силы безопасности проводили операции против экстремистских боевиков, чтобы подавить их активизацию.

Ситуация с безопасностью в Ираке улучшается после поражения ИГ в 2017 году. Однако его остатки с тех пор растворились в городских центрах, пустынях и труднодоступных районах, совершая частые партизанские атаки на силы безопасности и гражданское население.

Напомним

В Ираке по меньшей мере девять полицейских погибли в результате взрыва бомбы и стрельбы

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