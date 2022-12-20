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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ІДІЛ обстріляли автомобіль та селян в Іраку: є загиблі та поранені

ІДІЛ обстріляли автомобіль та селян в Іраку: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 485835 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Загалом вісім мирних жителів були вбиті та ще семеро отримали поранення в понеділок під час нападів бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) у східній іракській провінції Діяла, повідомив місцевий чиновник.

Про це інформує УНН з посилання на видання Сіньхуа.

Деталі

Інцидент стався ввечері, коли бойовики ІД напали на цивільний автомобіль біля села поблизу міста Халіс, приблизно за 70 км на північний схід від столиці Багдада, повідомив Сіньхуа мер міста Удай аль-Хадран.

Пізніше бойовики відкрили вогонь по селянам, які зібралися біля машини, повідомив аль-Хадран.

Іракські сили безпеки виїхали на місце події та провели пошуки нападників.

Прем'єр-міністр Іраку, який також є головнокомандувачем іракських збройних сил, направив високопоставлену делегацію з оперативного командування для розслідування нападів.

Протягом останніх місяців іракські сили безпеки проводили операції проти екстремістських бойовиків, щоб придушити їх активізацію.

Ситуація з безпекою в Іраку покращується після поразки ІД у 2017 році. Проте її залишки з того часу розчинилися в міських центрах, пустелях і важкодоступних районах, здійснюючи часті партизанські атаки на сили безпеки та цивільне населення.

Нагадаємо

В Іраку щонайменше дев'ять поліцейських загинули в результаті вибуху бомби і стрілянини

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