Мінімум 9 поліцейських загинули внаслідок вибуху та перестрілки в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Іраку щонайменше дев'ять поліцейських загинули в результаті вибуху бомби і стрілянини. Про це УНН повідомляє з посиланням на іноземні ЗМІ.
Атака сталася недалеко від багатого нафтою міста Кіркук, приблизно 290 км від столиці Багдада.
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Напад почався з вибуху бомби у вантажівці. Після вибуху терористи вчинили стрілянину.
«Нападника вбито, решту ми шукаємо», — заявив місцевий чиновник, уточнивши, що в результаті нападу також було поранено двох поліцейських.
Відповідальність за те, що сталося взяло на себе угруповання «Ісламська держава».
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