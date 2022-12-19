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Мінімум 9 поліцейських загинули внаслідок вибуху та перестрілки в Іраку

Мінімум 9 поліцейських загинули внаслідок вибуху та перестрілки в Іраку

Київ • УНН

 • 409369 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Іраку щонайменше дев'ять поліцейських загинули в результаті вибуху бомби і стрілянини. Про це УНН повідомляє з посиланням на іноземні ЗМІ.

Атака сталася недалеко від багатого нафтою міста Кіркук, приблизно 290 км від столиці Багдада.

Деталі

Напад почався з вибуху бомби у вантажівці. Після вибуху терористи вчинили стрілянину.

«Нападника вбито, решту ми шукаємо», — заявив місцевий чиновник, уточнивши, що в результаті нападу також було поранено двох поліцейських.

Відповідальність за те, що сталося взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

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