Минимум 9 полицейских погибли в результате взрыва и перестрелки в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Ираке по меньшей мере девять полицейских погибли в результате взрыва бомбы и последовавшей затем стрельбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на иностранные СМИ.
Атака произошла недалеко от богатого нефтью города Киркук, примерно в 290 км от столицы Багдада.
Детали
Нападение началось со взрыва бомбы в грузовике. После взрыва террористы устроили стрельбу.
«Нападавший убит, остальных мы ищем», — заявил местный чиновник, уточнив, что в результате нападения также были ранены двое полицейских.
Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство».
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