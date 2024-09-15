Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея наступления на курскую область была рискованной операцией, но идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы. Об этом Зеленский заявил в интервью Фариду Закарии на CNN, передает УНН.

Прежде всего у нас была очень сложная ситуация на востоке, в Харьковской области, на Донбассе, на некоторых из этих направлений. Это Угледар, это Покровск, это Мирноград, это много разных городов. Люди знают только о Покровске, но вы правы, что ситуация была сложная. И они продвигались очень быстро, поскольку у нас не было оснащения. Опять же, когда мы говорим об оснащении, о том, как оснастить бригады, на самом деле, между нами говоря, не имеет значения. Сколько бригад стоит на одном направлении. Если половина из них не оснащена. Так вы просто теряете большое количество людей. Вы теряете людей, потому что они не обеспечены бронетехникой, или чем-то подобным. У них нет артиллерии, у них нет артиллерийских снарядов. Если сравнивать количество, то россия использовала 12 снарядов, мы использовали 1. 1 к 12. В этом была разница, сказал Зеленский.

Он отметил, что идея наступления на курскую область рискованная операция.

Мы это понимали, но идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы. Я думаю, что это была правильная идея, - добавил Зеленский.

Напомним

россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта, в частности в курской области и на востоке Украины, но за последнюю неделю россия не продвинулась существенно до самого Покровска.