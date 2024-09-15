Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

  •  35032 просмотра
россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

  •  50182 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  42924 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  48896 просмотра
В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

  •  48138 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  118002 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  134976 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  131473 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  134012 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  139044 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  119252 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  69251 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  103418 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  104351 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  108519 просмотра
Актуальное
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 15:35  •  12511 просмотра

Read in English

Президент Украины рассказал о рискованной операции наступления на Русскую область. По его словам, идея заключалась в том, чтобы направить туда часть российских сил, отвлекая их от других направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея наступления на курскую область была рискованной операцией, но идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы. Об этом Зеленский заявил в интервью Фариду Закарии на CNN, передает УНН.

Прежде всего у нас была очень сложная ситуация на востоке, в Харьковской области, на Донбассе, на некоторых из этих направлений. Это Угледар, это Покровск, это Мирноград, это много разных городов. Люди знают только о Покровске, но вы правы, что ситуация была сложная. И они продвигались очень быстро, поскольку у нас не было оснащения. Опять же, когда мы говорим об оснащении, о том, как оснастить бригады, на самом деле, между нами говоря, не имеет значения. Сколько бригад стоит на одном направлении. Если половина из них не оснащена. Так вы просто теряете большое количество людей. Вы теряете людей, потому что они не обеспечены бронетехникой, или чем-то подобным. У них нет артиллерии, у них нет артиллерийских снарядов. Если сравнивать количество, то россия использовала 12 снарядов, мы использовали 1. 1 к 12. В этом была разница,

сказал Зеленский.

Он отметил, что идея наступления на курскую область рискованная операция.

Мы это понимали, но идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы. Я думаю, что это была правильная идея,

- добавил Зеленский.

Напомним

россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта, в частности в курской области и на востоке Украины, но за последнюю неделю россия не продвинулась существенно до самого Покровска.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  105683 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  114609 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  119250 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели
13 сентября 2024, 17:40  •  105360 просмотра

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
13 сентября 2024, 15:25  •  134976 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
13 сентября 2024, 14:30  •  57779 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
13 сентября 2024, 12:56  •  51945 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
13 сентября 2024, 11:51  •  45486 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
13 сентября 2024, 11:17  •  47248 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
13 сентября 2024, 10:17  •  48038 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Популярные

В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

  •  48138 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  48896 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  42924 просмотра
россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

  •  50182 просмотра
За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

  •  35032 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  118002 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  134976 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  131473 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  134012 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  139044 просмотра

Война

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

  •  9873 просмотра
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

  •  12713 просмотра
Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

  •  14666 просмотра
С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

  •  15410 просмотра
Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

  •  15498 просмотра

политика

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

  •  9873 просмотра
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

  •  12713 просмотра
Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

  •  20037 просмотра
Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"

Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"

  •  19589 просмотра
кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

  •  29323 просмотра

Война

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

  •  9873 просмотра
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

  •  12713 просмотра
Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

Удар по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло до 36 человек

  •  14666 просмотра
С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

С начала суток произошло 100 боестолкновений: больше всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

  •  15410 просмотра
Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

  •  15498 просмотра

политика

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

  •  9873 просмотра
Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

Идея наступления на курскую область рискованная операция, но она заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы - Зеленский

  •  12713 просмотра
Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

  •  20037 просмотра
Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"

Партизаны обнаружили командный пункт россиян вблизи Мариуполя - "АТЕШ"

  •  19589 просмотра
кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

  •  29323 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  54433 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  106571 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  107785 просмотра

Экономика

Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  48896 просмотра
Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

  •  23033 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  42932 просмотра
Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  104523 просмотра
Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска

Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска

  •  32699 просмотра

Киев

В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия

В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия

13 сентября 2024, 23:28  •  39254 просмотра
В Киеве работают силы ПВО

В Киеве работают силы ПВО

13 сентября 2024, 22:59  •  39721 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

13 сентября 2024, 22:54  •  38958 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

13 сентября 2024, 22:42  •  38384 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

13 сентября 2024, 19:01  •  54379 просмотра