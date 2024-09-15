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Ідея наступу на курську область ризикована операція, але вона полягала в тому, щоб спрямувати туди деякі російські сили - Зеленський

Ідея наступу на курську область ризикована операція, але вона полягала в тому, щоб спрямувати туди деякі російські сили - Зеленський

Київ • УНН

 • 45027 перегляди

Президент України розповів про ризиковану операцію наступу на rурську область ha. За його словами, ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди частину російських сил, відволікаючи їх від інших напрямків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея наступу на курську область була ризикованою операцією, але ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди деякі російські сили. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, передає УНН.

Передусім у нас була дуже складна ситуація на сході, у Харківській області, на Донбасі, на деяких з цих напрямків. Це Вугледар, це Покровськ, це Мирноград, це багато різних міст. Люди знають лише про Покровськ, але ви маєте рацію, що ситуація була складна. І вони просувалися дуже швидко, оскільки в нас не було оснащення. Знову ж таки, коли ми говоримо про оснащення, про те, як оснастити бригади, насправді, між нами кажучи немає значення. Скільки бригад стоїть на одному напрямку. Якщо половина з них не оснащена. Так ви просто втрачаєте велику кількість людей. Ви втрачаєте людей, бо вони не забезпечені бронетехнікою, чи чимось подібним. В них немає артилерії, в них немає артилерійських снарядів. Якщо порівнювати кількість, то росія використовувала 12 снарядів, ми використовували 1. 1 до 12. У цьому була різниця,

сказав Зеленський.

Він зазначив, що ідея наступу на курську область ризикована операція.

Ми це розуміли, але ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди деякі російські сили. Я думаю, що це була правильна ідея,

- додав Зеленський.

Нагадаємо

росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту, зокрема у курській області та на сході України, але за останній тиждень росія не просунулася істотно до самого Покровська.

Павло Башинський

Павло Башинський

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