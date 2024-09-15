росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту, однак на Покровському істотно не просунулася - розвідка Британії
Київ • УНН
росія веде активні наступальні операції на багатьох ділянках фронту, зокрема у курській області та на сході України. Проте за останній тиждень російські війська не змогли істотно просунутися до Покровська.
росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту, зокрема у курській області та на сході України, але за останній тиждень росія не просунулася істотно до самого Покровська. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки, передає УНН.
росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту. У курській області, де Україна з середини серпня 2024 року контролює приблизно 800-900 кв. км території, російські війська почали контрнаступ. На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти російські війська атакували українські позиції на заході виступу та, ймовірно, відбили кілька сіл,
Також на сході України на сході України російські війська поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від матеріально-технічного центру Покровська
Однак за останній тиждень росія не просунулася істотно до самого Покровська
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про стратегічні цілі операції в курській області. За його словами, це позбавило ворога можливості маневрувати і передислоковувати підрозділи, що відчутно на Покровському напрямку.