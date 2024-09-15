россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта, однако на Покровском существенно не продвинулась - разведка Британии
Киев • УНН
россия ведет активные наступательные операции на многих участках фронта, в частности в курской области и на востоке Украины. Однако за последнюю неделю российские войска не смогли существенно продвинуться к Покровску.
россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта, в частности в курской области и на востоке Украины, но за последнюю неделю россия не продвинулась существенно до самого Покровска. Об этом говорится в новом отчете британской разведки, передает УНН.
россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта. В курской области, где Украина с середины августа 2024 года контролирует примерно 800-900 кв. км территории, российские войска начали контрнаступление. Во главе с подразделениями ВДВ и морской пехоты российские войска атаковали украинские позиции на западе выступа и, вероятно, отбили несколько сел,
Также на востоке Украины на востоке Украины российские войска постепенно продвигались в район Угледара и на юго-восток от материально-технического центра Покровска
Однако за последнюю неделю россия не продвинулась существенно до самого Покровска,
Напомним,
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о стратегических целях операции в курской области. По его словам, это лишило врага возможности маневрировать и передислоцировать подразделения, что ощутимо на Покровском направлении.