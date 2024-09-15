россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта, однако на Покровском существенно не продвинулась - разведка Британии

россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта, в частности в курской области и на востоке Украины, но за последнюю неделю россия не продвинулась существенно до самого Покровска. Об этом говорится в новом отчете британской разведки, передает УНН.

россия продолжает высокие темпы наступательных операций на многих участках линии фронта. В курской области, где Украина с середины августа 2024 года контролирует примерно 800-900 кв. км территории, российские войска начали контрнаступление. Во главе с подразделениями ВДВ и морской пехоты российские войска атаковали украинские позиции на западе выступа и, вероятно, отбили несколько сел, - говорится в отчете.

Также на востоке Украины на востоке Украины российские войска постепенно продвигались в район Угледара и на юго-восток от материально-технического центра Покровска

Однако за последнюю неделю россия не продвинулась существенно до самого Покровска, - добавили в разведке.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о стратегических целях операции в курской области. По его словам, это лишило врага возможности маневрировать и передислоцировать подразделения, что ощутимо на Покровском направлении.