Сирський розповів про вплив операції у курській області на ситуацію на Покровському напрямку

За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Курської операцією ЗСУ позбавила противника можливості маневрувати своїми підрозділами та можливості передислокувати свої підрозділи посилення з інших районів, сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN, оприлюдненому 8 вересня, пише УНН.

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На запитання, яка була стратегічна мета української операції в курській області сірський відповів:

"По-перше, противник, російські війська, раніше мали намір використовувати Курський напрямок як плацдарм для подальших дій проти наших військ. 10 травня вони розпочали наступ на харківському напрямку, а вже через кілька днів планували завдати удару й наступу на сумському напрямку, використовуючи Курський напрямок і території Курської області як плацдарм для подальших дій проти нашої держави, проти наших там збройних сил. Зазнавши втрат на харківському напрямку, вони буквально застрягли в наступі і фактично перейшли до оборони у Вовчанську. Зупинилися в районі Глибокого, в районі Липців. А тих військ, які йшли в наступ на харківському напрямку, вже не вистачало. Потім поступово почали передислокувати ті частини, які були в районі Курська, на Сумському напрямку на Харківський. Таким чином, наступ на Сумському напрямку не відбувся".

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Втім він вказав, що армія рф продовжувала розглядати цей напрямок, цей плацдарм для своїх подальших дій. Тому, оцінюючи свої можливості, ЗСУ обрали найслабше місце в обороні противника -курську область.

"Це зменшило загрозу наступу противника. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб він відчув те, що відчуваємо ми кожного дня. І ми створили свою зону безпеки в курській області", - вказав головнокомандувач.

Крім того, Сірський зауважив, що ЗСУ взяли достатню кількість полонених. Україна створила "обмінний фонд", щоб звільнити наших військовослужбовців, які перебувають у полоні.

Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ. Ми там зміцнюємо оборону. За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Отже, наша стратегія працює. Звичайно, на Покровському напрямку ворог зосередив найбільш підготовлені свої підрозділи. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми підрозділами та можливості передислокувати свої підрозділи посилення з інших районів.Тож фактично виходить, що хоч і не вивели з району Покровська багато військ, окрім однієї бригади морської піхоти, вони тепер не можуть маневрувати своїми резервами, як раніше. І це ослаблення насправді відчувається в інших сферах - наголосив Сирський.

Він відзначив, що зменшилася кількість артобстрілів та інтенсивність наступальних дій. Найпроблемнішим для ЗСУ залишається саме Покровський напрямок. В інших областях ситуація стабілізувалася, додав Сирський.

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