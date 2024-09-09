Сырский рассказал о влиянии операции в курской области на ситуацию на Покровском направлении

За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Курской операцией ВСУ лишили противника возможности маневрировать своими подразделениями и возможности передислоцировать свои подразделения усиления из других районов, сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, обнародованном 8 сентября, пишет УНН.

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На вопрос, какова была стратегическая цель украинской операции в курской области сирский ответил:

"Во-первых, противник, российские войска, ранее намеревались использовать Курское направление как плацдарм для дальнейших действий против наших войск. 10 мая они начали наступление на харьковском направлении, а уже через несколько дней планировали нанести удар и наступление на сумском направлении, используя Курское направление и территории Курской области как плацдарм для дальнейших действий против нашего государства, против наших там вооруженных сил. Понеся потери на харьковском направлении, они буквально застряли в наступлении и фактически перешли к обороне в Волчанске. Остановились в районе Глубокого, в районе Липцов. А тех войск, которые шли в наступление на харьковском направлении, уже не хватало. Потом постепенно начали передислоцировать те части, которые были в районе Курска, на Сумском направлении на Харьковское. Таким образом, наступление на Сумском направлении не состоялось".

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Впрочем, он указал, что армия рф продолжала рассматривать это направление, этот плацдарм для своих дальнейших действий. Поэтому, оценивая свои возможности, ВСУ выбрали самое слабое место в обороне противника - курскую область.

"Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы он почувствовал то, что чувствуем мы каждый день. И мы создали свою зону безопасности в курской области", - указал главнокомандующий.

Кроме того, Сирский отметил, что ВСУ взяли достаточное количество пленных. Украина создала "обменный фонд", чтобы освободить наших военнослужащих, находящихся в плену.

Мы делаем все, чтобы не потерять Покровск. Мы там укрепляем оборону. За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Следовательно, наша стратегия работает. Конечно, на Покровском направлении враг сосредоточил наиболее подготовленные свои подразделения. Но мы лишили его возможности маневрировать своими подразделениями и возможности передислоцировать свои подразделения усиления из других районов, поэтому фактически получается, что хоть и не вывели из района Покровска много войск, кроме одной бригады морской пехоты, они теперь не могут маневрировать своими резервами, как раньше. И это ослабление на самом деле ощущается в других сферах - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что уменьшилось количество артобстрелов и интенсивность наступательных действий. Самым проблемным для ВСУ остается именно Покровское направление. В других областях ситуация стабилизировалась, добавил Сырский.

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