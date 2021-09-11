Ибрагимович сравнил себя с Месси и Роналду: я считаю себя лучшим в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Игрок линии нападения итальянского “Милана” Златан Ибрагимович сравнил себя с лучшими футболистами современности — Криштиану Роналду и Лионелем Месси, сообщает УНН со ссылкой на “France Football”.
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По мнению 39-летнего шведа, по игровым качествам он ни сколько не уступает вышеупомянутым звездами.
“Если говорить об игровых качествах, то я не хуже их. Если же брать трофеи, то да — я не выигрывал Лигу чемпионов. Но я не знаю, как вы определяете (лучшего — ред.). Я на этом не зациклен. Когда команда играет хорошо, то и отдельно взятый футболист выделяется. Один игрок не может быть хорошим, если команда не является таковой.
Не хватает мне „Золотого мяча“? Нет, это „Золотому мячу“ не хватает меня! В глубине души я считаю себя лучшим в мире. Но не считаю уместным сравнивать игроков друг с другом. Каждый играл в своем поколении, с разными партнерами. Трудно сравнивать. Думаю, у каждого своя история, и он должен с этим смириться”, — подчеркнул Ибрагимович.
Дополнение
За свою карьеру Ибрагимович успел поиграть в составе многих топ-клубов. Швед выступал за “Барселону”, “Интер”, “Ювентус” и “МЮ”, но так ни разу и не становился обладателем трофея главного турнира Старого Света.