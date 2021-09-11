Ібрагімович порівняв себе із Мессі та Роналду: я вважаю себе найкращим в світі

Цитата

На думку 39-рінчого шведа, за ігровими якостями він ні скільки не поступається вищезгаданим зірками.

"Якщо говорити про ігрові якості, то я не гірше за них. Якщо ж брати трофеї, то так - я не вигравав Лігу чемпіонів. Але я не знаю, як ви визначаєте (найкращого – ред.). Я на цьому не зациклений. Коли команда грає добре, то і окремо взятий футболіст виділяється. Один гравець не може бути хорошим, якщо команда не є такою.

Бракує мені "Золотого м'яча"? Ні, це "Золотому м'ячу" не вистачає мене! У глибині душі я вважаю себе найкращим в світі. Але не вважаю доречним порівнювати гравців один з одним. Кожен грав в своєму поколінні, з різними партнерами. Важко порівнювати. Думаю, у кожного своя історія, і він повинен з цим змиритися", - підкреслив Ібрагімович.

Доповнення

За власну кар'єру Ібрагімович встиг пограти у складі багатьох топ-клубів. Швед виступав за "Барселону", "Інтер", "Ювентус" і "МЮ", але так жодного разу і не ставав володарем трофею головного турніру Старого Світу.