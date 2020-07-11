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Ибрагимович анонсировал завершении выступлений за "Милан"

Ибрагимович анонсировал завершении выступлений за "Милан"

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Звездный форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о том, что с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона, информирует УНН со ссылкой на "Football Italia".

“Ибрагимович играет для того, чтобы побеждать. В противном случае он остается дома. Ибра рожден играть в футбол. Он все еще лучший в этом деле. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через пару месяцев, и что будет с клубом за это время. Если ничего не изменится, то честно говоря, вряд ли вы увидите меня в „Милане“ в следующем сезоне”, — признался швед.

Ветеран заметил, что выступления в Лиге Европы его не устраивают.

“Ибра не игрок Лиги Европы, а „Милан“ — не клуб Лиги Европы. Сейчас я должен быть здесь, потому что они потеряют фанатов. Я не знаю, будет ли после „Милана“ еще один клуб в моей карьере, но я никогда не говорил „нет“ новым вызовам и возможностям. Я пойду только туда, где я смогу контролировать ситуацию, а не туда, где слова ничего не значат. У меня еще осталась страсть к тому, что я делаю”, — добавил Ибрагимович.

Примечательно, что в нынешнем сезоне футболист провел 11 матчей за “Милан” в Серии А, забив 5 голов и сделал 3 ассиста.

Украинские Национальные Новости

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