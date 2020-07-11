Ібрагімович анонсував завершення виступів за "Мілан"

“Ібрагімович грає для того, щоб перемагати. В іншому випадку він залишається вдома. Ібра народжений грати футбол. Він все ще кращий в цій справі. Подивимося, як я буду себе почувати через пару місяців, і що буде з клубом за цей час. Якщо нічого не зміниться, то чесно кажучи, навряд чи ви побачите мене в „Мілані“ в наступному сезоні”, — зізнався швед.

Ветеран зауважимо, що виступи в Лізі Європи його не влаштовують.

“Ібра не гравець Ліги Європи, а „Мілан“ — не клуб Ліги Європи. Зараз я повинен бути тут, тому що вони втратять фанатів. Я не знаю, чи буде після „Мілана“ ще один клуб в моїй кар’єрі, але я ніколи не казав „ні“ новим викликам і можливостям. Я піду тільки туди, де я зможу контролювати ситуацію, а не туди, де слова нічого не значать. У мене ще залишилася пристрасть до того, що я роблю”, — додав Ібрагімович.

Примітно, що в нинішньому сезоні футболіст провів 11 матчів за “Мілан” в Серії А, забивши 5 голів і здійснив 3 асисти.