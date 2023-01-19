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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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IBOX BANK откроет еще 8 новых отделений в 2023 году

Киев • УНН

 • 1863909 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK планирует в этом году открыть 8 новых отделений. О развитии сети отделений УНН рассказала заместитель Председателя Правления IBOX BANK Анна Артеменко.

IBOX BANK откроет еще 8 новых отделений в 2023 году

Детали

В прошлом году IBOX BANK вырос вдвое, открыв 33 отделения по всей Украине. В частности банк расширил свою географию присутствия и открыл отделения в регионах, где ранее не был представлен.

Цитата

“За 2022 год IBOX BANK планировал открыть 39 отделений. Из них открыли 33. По охвату регионов - открыли отделения в новых для нас регионах, в том числе в Тернопольской, Закарпатской, Винницкой областях. Во Львове и Житомире и области расширили сеть отделений. Например, много малых отделений в Житомирской области и одно в самом Житомире. Также банк открыл отделения в Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской областях”, - рассказала Анна Артеменко.

Также она добавила, что IBOX BANK имеет амбициозные планы по открытию в дальнейшем новых отделений на деоккупированных территориях, в частности в украинском Крыму.

“В 2023 году планируем только расширять сеть отделений в регионах Украины. В проекте сейчас восемь отделений. Однако перспектива расширения сети банка будет только расти. Среди главных амбиций по новым отделениям банка в 2023 году - открыться в Крыму, Херсоне и других деоккупированных территориях. Будем стараться открываться и быть там, где мы нужны украинцам”, - рассказала заместитель Председателя Правления IBOX BANK.

Напомним

В декабре IBOX BANK открыл на Крещатике в Киеве первое отделение с зоной 24/7, где клиенты будут иметь круглосуточный доступ к отдельным услугам. 

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года. В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.

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