IBOX BANK відкриє ще 8 нових відділень у 2023 році

Деталі

Минулоріч IBOX BANK виріс вдвічі, відкривши 33 відділення по всій Україні. Зокрема банк розширив свою географію присутності та відкрив відділення у регіонах, де раніше не був представлений.

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“За 2022 рік IBOX BANK планував відкрити 39 відділень. З них відкрили 33. Щодо охоплення регіонів - відкрили відділення у нових для нас регіонах, в тому числі в Тернопільській, Закарпатській, Вінницькій областях. У Львові та Житомирі й області розширили мережу відділень. Наприклад, багато малих відділень у Житомирській області та одне у самому Житомирі. Також банк відкрив відділення в Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській областях”, - розповіла Анна Артеменко.

Також вона додала, що IBOX BANK має амбітні плани щодо відкриття надалі нових відділень на деокупованих територіях, зокрема в українському Криму.

“У 2023 році плануємо тільки розширювати мережу відділень у регіонах України. У проєкті зараз вісім відділень. Проте перспектива розширення мережі банку буде тільки зростати. Серед головних амбіцій щодо нових відділень банку у 2023 році - відкритися у Криму, Херсоні та інших деокупованих територіях. Будемо намагатися відкриватися і бути там, де ми потрібні українцям”, - розповіла заступниця Голови Правління IBOX BANK.

Нагадаємо

У грудні IBOX BANK відкрив на Хрещатику у Києві перше відділення із зоною 24/7, де клієнти матимуть цілодобовий доступ до окремих послуг.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. Торік банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.