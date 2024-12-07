И. о. мэра Чернигова Ломако заявил, что уходит в отставку

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако подал в отставку, передает УНН.

"... в День местного самоуправления, я подаю заявление об увольнении с должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии", - сообщил Ломако.

Причиной решения об отставке, по словам Ломако, стал конфликт с руководителями военных администраций.