И. о. мэра Чернигова Ломако заявил, что уходит в отставку
Киев • УНН
И. о. городского головы Чернигова Александр Ломако подал заявление об увольнении с должности секретаря горсовета. Причиной отставки стал конфликт с руководителями военных администраций.
Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако подал в отставку, передает УНН.
"... в День местного самоуправления, я подаю заявление об увольнении с должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии", - сообщил Ломако.
Причиной решения об отставке, по словам Ломако, стал конфликт с руководителями военных администраций.