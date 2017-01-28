И.Кононенко не обращался в ГПУ по факту отравления ртутью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Заявлений в Генеральную прокуратуру по факту отравления народного депутата Игоря Кононенко не было. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.
"Обращения не было. Никто не обращался (по факту отравления нардепа И.Кононенко - ред.)", - сказала Л.Сарган.
Напомним, как сообщали СМИ, народный депутат от БПП Игорь Кононенко сейчас проходит лечение в результате отравления ртутью.
В БПП подтвердили информацию об отравлении И.Кононенко ртутью.