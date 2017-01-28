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І.Кононенко не звертався до ГПУ щодо отруєння його ртуттю

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Заяв до Генеральної прокуратури за фактом отруєння народного депутата Ігоря Кононенка не було. Про це у коментарі УНН повідомила повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.

“Звернення не було. Ніхто не звертався (щодо факту отруєння нардепа І. Кононенка — ред.)”, — сказала Л.Сарган.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, народний депутат від БПП Ігор Кононенко зараз проходить лікування внаслідок отруєння ртуттю.

Згодом у БПП підтвердили інформацію про отруєння І.Кононенка ртуттю.

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