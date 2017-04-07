И.Худобяка признан лучшим футболистом марта в УПЛ

В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в феврале-марте: 19 тур - Станислав Кулиш ("Александрия"), 20 тур - Игорь Худобяк ("Карпаты"), 21 тур - Эсеола ("Звезда") , 22 тур - Кваме Карикари ("Сталь") и игроки, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью на протяжении последних четырех туров и заслужили право принять участие в голосовании, а именно: Марлос ("Шахтер"), Николай Матвиенко ("Карпаты"), Денис Васин ("Сталь") и Зауре Махарадзе ("Олимпик").

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать свой голос за игрока, который по их мнению должен быть лучшим в марте.

И.Худобьяк победил, набрав 44 процента голосов респондентов. Второе место занял Марлос - 25 процентов, далее разместился Эсеола (12), М.Матвиенко (10) и С.Кулиш (7).

Заметим, что всего в голосовании приняло участие около 2000 поклонников футбола.

Напомним, А.Ярмоленка признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ .