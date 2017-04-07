І.Худоб'яка визнано найкращим футболістом березня в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-лігою і ТМ "Parimatch", найкращим гравцем Ліги Парі-Матч у березні став півзахисник "Карпат" Ігор Худоб’як, інформує УНН з посиланням на УПЛ.
У голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у лютому-березні: 19 тур — Станіслав Куліш ("Олександрія"), 20 тур — Ігор Худоб’як ("Карпати"), 21 тур — Есеола ("Зірка"), 22 тур — Кваме Карікарі ("Сталь") та гравці, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю упродовж останніх чотирьох турів та заслужили право взяти участь у голосуванні, а саме: Марлос ("Шахтар"), Микола Матвієнко ("Карпати"), Денис Васін ("Сталь") та Заурі Махарадзе ("Олімпік").
Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати свій голос за гравця, котрий на їх думку мав бути найкращим у березні.
І.Худоб'як переміг, набравши 44 відсотки голосів респондентів. Друге місце посів Марлос – 25 відсотків, далі розмістився Есеола (12), М.Матвієнко (10) та С.Куліш (7).
Зауважимо, що всього у голосуванні взяло участь близько 2000 прихильників футболу.
Нагадаємо, А.Ярмоленка визнано найкращим гравцем 23-го туру УПЛ.