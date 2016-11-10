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И.Геращенко о задержании в Крыму: РФ продолжает свою охоту на украинцев

И.Геращенко о задержании в Крыму: РФ продолжает свою охоту на украинцев

Киев • УНН

 • 7002 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. РФ продолжает свою охоту на украинцев: сафари на Донбассе, где убивает, калечит и хватает в ловушку на оккупированных территориях и в самой России. Так первый заместитель председателя ВР, Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко прокомментировала задержание "диверсантов" в Крыму на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В оккупированном Крыму идейными последователями НКВД с ФСБ задержано за надуманными и ничтожными обвинениями очередных жертв-украинцев. РФ продолжает свою охоту на украинцев: сафари на Донбассе, где убивает и калечит и хватает в ловушку на оккупированных территориях и в самой РФ", - написала И.Геращенко.

Первый заместитель председателя ВР, зачем Москве новые пленники.

"Первое и очевидное: продолжать шантажировать Украину, требуя выкуп (в виде определенных политических требований). Второе: попытка дискредитировать Украину, переложить с больной головы на здоровую. Пытаясь переключить внимание мира с агрессивной политики Москвы на якобы украинские провокации. Это попытка вбить в голову мира идеологему, что Крым это не украинская территория. И что Украина якобы имеет какое-то отношение к терроризму. Это больная фантазия Кремля, которой намагаются травить - обманывать мир ", - добавила она.

И.Геращенко также отметила, что "пленников становится больше, что нормы дипломатии и международного гуманитарного права в РФ не работают, потому что к задержанным даже не допускают консулов. Но Украина будет бороться за каждого своего гражданина. И требовать от мира солидарности и поддержки в этих вопросах ".

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".

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