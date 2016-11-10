І.Геращенко про затримання у Криму: РФ продовжує своє полювання на українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. РФ продовжує своє полювання на українців: сафарі на Донбасі, де вбиває, калічить і хапає в пастку на окупованих територіях і в самій Росії. Так перший заступник голови ВР, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко прокоментувала затримання “диверсантів” в Криму на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"В окупованому Криму ідейними послідовниками НКВД з ФСБ затримано за надуманими і нікчемними звинуваченнями чергових жертв-українців. РФ продовжує своє полювання на українців: сафарі на Донбасі, де вбиває і калічить і хапання в пастку на окупованих територіях і в самій РФ", - написала І.Геращенко.
Перший заступник голови ВР, навіщо Москві нові бранці.
"Перше і очевидне: продовжувати шантажувати Україну, вимагаючи викуп (у вигляді певних політичних вимог). Друге: спроба дискредитувати Україну, перекласти з хворої голови на здорову. Намагаючись переключити увагу світу з агресивної політики Москви на начебто українські провокації. Це спроба вбити в голову світу ідеологему, що Крим це не українська територія. І що Україна начебто має якесь відношення до тероризму. Це хвора фантазія Кремля, якою намагають труїти - дурити світ", - додала вона.
І.Геращенко також зазначила, що "бранців стає більше, що норми дипломатії і міжнародного гуманітарного права в РФ не працюють, бо до затриманих навіть не допускають консулів. Але Україна буде боротися за кожного свого громадянина. І вимагати від світу солідарності і підтримки в цих питаннях".
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму "членів диверсійно-терористичної групи української розвідки".