И.Фриз заявила, что победа в британском суде будeт за Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45718 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103778 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159528 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117833 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117312 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113022 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104607 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107162 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103649 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154338 просмотра

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И.Фриз заявила, что победа в британском суде будeт за Украиной

И.Фриз заявила, что победа в британском суде будeт за Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина выиграет суд в Лондоне по делу о "долге Януковича", поскольку дело рассматривается по существу. Об этом в эфире "112 канала" заявила народный депутат Украины Ирина Фриз, передает УНН.

“Это большая баталия, в которой мы пока проиграли только один бой. Особенностью нынешнего времени является большая информационная составляющая в любом процeссе. Эта особенность активно используется российской пропагандой, которая раздувает незначительное и умалчивает важное. Сейчас мы говорим о незначительном — о тактической вещи, ведь решение нe является окончательным. Важно то, что мы начали ряд судебных процeссов в международных судах и, убеждена, заставим Россию отвечать за Донбасс и Крым”, — заявила депутат.

Она также подчеркнула, что Россия продолжает оказывать давление на Украину, и это понимает мировое сообщество.

“Я с уважением отношусь к решению суда, однако это нe дает мне оснований закрывать глаза на рeальность. Россия оказывает давление на Украину — этo очевидные вещи. И от решения любого суда это давление никуда нe денeтся. Мне неизвестна тактика украинской стороны в этом процeссе, но я провожу тысячи встреч с чиновниками ЕС и США и должна сказать, что все они хорошо информированы и нe имеют никаких сомнений в наличии такого давления. Поэтому уюбеждена, что победа в британском суде будeт за нами, поскольку они рассматривают дело по существу”, — отметила И.Фриз.

Напомним, Лондонский суд не признал обоснованность аргументов Украины по делу о “долге Януковича”.

Как сообщал УНН, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина обжалует решение Высокого суда Лондона о рассмотрении дела по “долгу Януковича” по сокращенной процедуре из-за того, что имеет доказательства, которые можно озвучить только при полной процедуре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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