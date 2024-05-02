HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  65307 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  117076 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  118816 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  116856 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  114221 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101356 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103780 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125388 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120267 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128397 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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Публикации

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  187164 просмотра
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29 апреля 2024, 12:29  •  255098 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  255014 просмотра

HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

Согласно расследованию Human Rights Watch с декабря 2023 года российские солдаты казнили по меньшей мере 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, и, возможно, еще 6.

Война •   •  5924 просмотра
HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

В однокомнатной квартире в Михайловской-Рубежовке Киевской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 13 человек, в том числе 5 детей, а два человека отравились угарным газом.

Общество •   •  5222 просмотра
На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

JPMorgan Chase столкнулся с потенциальной конфискацией своих активов в россии из-за исков российских банков, которые пытаются вернуть средства, заблокированные санкциями США.

Новости Мира •   •  4815 просмотра
Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

Из российской оккупации спасли семью с подростком

Волонтеры организации Save Ukraine помогли эвакуировать 16-летнего парня и его семью с временно оккупированной Херсонской области, сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую и психологическую помощь.

Общество •   •  7013 просмотра
Из российской оккупации спасли семью с подростком

В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф

Министерство обороны США обеспокоено углублением связей между Северной Кореей и россией, которые вместе с Ираном подпитывают незаконную войну россии против Украины.

Война •   •  9817 просмотра
В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф

Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

Байден считает, что "ксенофобия" в Китае, Японии и Индии влияет на замедление экономического роста в этих странах.

Новости Мира •   •  6456 просмотра
Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

США обвинили Россию в использовании химического оружия хлоропикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам по разработке химического и биологического оружия.

Война •   •  21106 просмотра
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

россияне планируют завезти на оккупированную Луганщину еще 10 передвижных кинотеатров для проведения массовых мероприятий, согласованных с фсб, пренебрегая при этом восстановительными работами в южном районе Рубежного.

Война •   •  16939 просмотра
На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

Ученик был застрелен полицией возле средней школы в Висконсине после сообщения о человеке с оружием, что привело к закрытию местных школ.

Новости Мира •   •  15297 просмотра
AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили

1 мая российские войска убили 4 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области в результате обстрелов.

Война •   •  15211 просмотра
россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили