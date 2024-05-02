HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) подтвердила, что с начала декабря 2023 года российские военные казнили по меньшей мере 15 украинских бойцов, которые пытались сдаться в плен. Также солдаты армии рф, возможно, казнили еще шестерых военных ВСУ, которые сдавались в плен или уже сдались. Об этом говорится в отчете организации за 2 апреля, пишет DW, передает УНН.

Детали

HRW расследовала три случая очевидной казни без суда и следствия по меньшей мере 12 украинских солдат, проверив и проанализировав записи с дронов, опубликованные в интернете 2 и 27 декабря, а также 25 февраля 2024 года. В этих случаях, как отмечается, украинские бойцы показывали четкое намерение сдаться в плен.

Human Rights Watch установила место действия двух из трех инцидентов на основе видеозаписей, но из-за отсутствия географических деталей на видео не смогла определить точное место третьего инцидента. Также правозащитники не смогли установить, какая сторона управляла беспилотниками, которые осуществляли видеозапись инцидентов.

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Правозащитники также расследовали четвертый случай, проанализировав еще одну видеозапись, размещенную в социальных сетях 19 февраля - на ней двое российских солдат расстреливают трех безоружных украинских военных, которые сдались в плен. Хотя в аккаунте, в котором разместили видеоролик, было указано место, где произошел инцидент, HRW не смогла подтвердить это место самостоятельно.

Что касается пятого случая, то расследование опиралось на интервью с украинским солдатом, размещенное в Telegram-канале 18 февраля, а также на подробное освещение в СМИ, включая интервью с членами семьи одного из погибших. Собранная правозащитниками информация свидетельствует о том, что тогда были казнены шесть украинских солдат, хотя обстоятельства казни были менее понятными.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину ее войска совершили много ужасных военных преступлений. К этому позорному наследию также относятся казни без суда и следствия - или убийства украинских солдат, сдавшихся в плен, и раненых, которых хладнокровно расстреливали, что прямо запрещено международным гуманитарным правом - заявила заместитель директора HRW по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле.

22 апреля правозащитники написали письмо министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить подробную информацию об описанных выше инцидентах. Впрочем, это обращение осталось без ответа.

Дополнение

В конце марта мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала отчет, в котором говорится о ситуации с правами человека в Украине охватывает период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. В отчете отмечается, что россия продолжает жестоко пытать и казнить украинских военнопленных.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что на сегодня известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими военными.