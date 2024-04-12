Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал членов Совета Безопасности внести свой вклад в определение наиболее эффективных стратегий для прекращения случаев расстрела россиянами украинских военнопленных. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН 11 апреля, передает УНН.

"Мы по-прежнему обеспокоены зверствами в отношении украинских военнопленных. 7 апреля в российских социальных сетях появились новые шокирующие видеозаписи, на которых видно, как российские военнослужащие убивают трех захваченных в плен безоружных украинских военнослужащих в Херсонской области", - заявил Кислица.

Он напомнил, что в своем последнем докладе, охватывающем период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало резкое увеличение количества сообщений о казнях украинских военнопленных. В ООН насчитали 32 таких казней, что значительно больше, чем за любой предыдущий период.

В целом украинские правоохранительные органы расследуют 27 уголовных дел по фактам казни 54 украинских военнопленных россиянами с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину.

"Выводы Международной комиссии по расследованию событий в Украине подтверждают последовательную картину широкомасштабных и систематических пыток, применяемых российскими властями в местах заключения", - подчеркнул Кислица.

Постпред при ООН также отметил, что россия отказывается предоставить доступ к военнопленным и гражданским заключенным представителям ООН и МККК.

Мы настоятельно призываем членов Совета Безопасности уделить этому вопросу первоочередное внимание и внести свой вклад в определение наиболее эффективных стратегий для решения проблемы и прекращения этих вопиющих нарушений международного гуманитарного права - призвал Кислица.

Напомним

7 апреля в сети появилось видео, в котором оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных. Судя по надписи, это произошло вблизи Крынок на Херсонщине.