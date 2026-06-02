Honda отзывает 100 тысяч автомобилей из-за проблемы с подушками безопасности

Honda объявила об отзыве почти 100 000 автомобилей, некоторым из которых уже около десяти лет. В этих транспортных средствах может быть неисправен датчик веса на переднем пассажирском сиденье, из-за чего во время аварии подушки безопасности могут сработать тогда, когда этого не должно произойти. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету об отзыве от Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), конденсатор на плате датчика может треснуть, что открывает доступ к нему для "влажности окружающей среды" и потенциально вызывает внутреннее короткое замыкание. Если это произойдет, фронтальная и коленная подушки безопасности переднего пассажира могут раскрыться во время аварии для пассажиров, для которых их срабатывание должно быть заблокировано, что повышает риск травмирования. Это может касаться младенца в детском кресле, ребенка или взрослого человека небольшого телосложения.

Отзыв касается следующих моделей:

Honda Civic 2016–2022 годов (включая версию Type R)

Honda Accord 2016–2022 годов

Honda CR-V 2017–2022 годов

Honda Pilot 2017–2022 годов

Honda Ridgeline 2017–2021, 2023 и 2025 годов

Honda Fit 2018–2020 годов

Honda Odyssey 2018–2026 годов

Honda HR-V 2019–2021 годов

Honda Insight 2019–2022 годов

Honda Passport 2019–2021 годов

Acura MDX 2017–2020 и 2022–2026 годов

Acura TLX 2018–2021 и 2023 годов

Acura RDX 2019–2024 годов

Honda установила, что причина проблемы связана с "природным бедствием" на заводе поставщика второго уровня. Поставщик первого уровня заменил базовый материал платы датчика сиденья на другой, который не был надлежащим образом проверен для предусмотренного использования. Это могло создавать дополнительную нагрузку на плату и приводить к появлению трещин.

В пострадавших автомобилях может загораться предупреждающий индикатор системы SRS (дополнительной системы безопасности) или индикатор подушки безопасности пассажира может оставаться выключенным.

Это не первый случай отзыва из-за этой проблемы. В начале 2024 года Honda уже отозвала 750 000 автомобилей по той же причине. Теперь компания расширяет кампанию отзыва по нескольким причинам.

Согласно отчету, поставщик допустил ошибку при расчете даты завершения производства дефектной детали, что привело к неполному определению первоначального перечня автомобилей, подлежащих отзыву. Кроме того, были выявлены "недостаточные процедуры проверки" при определении транспортных средств, оснащенных дефектными запасными деталями.

После первоначального отзыва автопроизводитель выяснил, что проблема может касаться большего количества автомобилей, и решил объявить новый отзыв. Компании известно о 228 гарантийных обращениях, связанных с этой неисправностью, однако сообщений о травмах или смертельных случаях не поступало.

Honda устранит проблему путем замены датчика веса сиденья.

