Гвоздик высказал намерение принять участие во Всемирной боксерской суперсерии

"Конечно, у меня есть желание, есть мечта - стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А турнир "WBSS" - это отличный шанс осуществить эту мечту. Хотя я, к сожалению, на эти процессы не влияю, но искренне надеюсь, что промоутеры и менеджеры смогут договориться", - сказал Гвоздик.



Как сообщалось ранее, что Гвоздик следующий бой в августе-сентябре этого года.