Гвоздик высказал намерение принять участие во Всемирной боксерской суперсерии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Обладатель чемпионского пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил о желании объединить все чемпионские титулы и стать абсолютным чемпионом дивизиона благодаря выступлению во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает УНН со ссылкой на "Luckypunh.net".
"Конечно, у меня есть желание, есть мечта - стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А турнир "WBSS" - это отличный шанс осуществить эту мечту. Хотя я, к сожалению, на эти процессы не влияю, но искренне надеюсь, что промоутеры и менеджеры смогут договориться", - сказал Гвоздик.
Как сообщалось ранее, что Гвоздик следующий бой в августе-сентябре этого года.