Гвоздик виявив намір взяти участь у Всесвітній боксерській суперсерії

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Володар чемпіонського поясу WBC у напівважкій ваговій категорії Олександр Гвоздик заявив про бажання об'єднати усі чемпіонські титули та стати абсолютним чемпіоном дивізіону завдяки виступу у Всесвітній боксерській суперсерії (WBSS), повідомляє УНН з посиланням на "Luckypunh.net".

"Звичайно, у мене є бажання, є мрія - стати абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі. А турнір "WBSS" - це відмінний шанс здійснити цю мрію. Хоча я, нажаль, на ці процеси не впливаю, але щиро сподіваюся, що промоутери та менеджери зможуть домовитися", - сказав Гвоздик.

Як повідомлялося раніше, що Гвоздик наступний бій у серпні-вересня цього року.

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