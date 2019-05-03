Гвоздик виявив намір взяти участь у Всесвітній боксерській суперсерії

"Звичайно, у мене є бажання, є мрія - стати абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі. А турнір "WBSS" - це відмінний шанс здійснити цю мрію. Хоча я, нажаль, на ці процеси не впливаю, але щиро сподіваюся, що промоутери та менеджери зможуть домовитися", - сказав Гвоздик.



Як повідомлялося раніше, що Гвоздик наступний бій у серпні-вересня цього року.