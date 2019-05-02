Чемпіон світу Гвоздик назвав ім'я обов'язкового претендента на бій

28-річний американець Марку Браун (23-0, 16 КО), який володіє титулом тимчасового чемпіона світу по версії WBA має стати наступним опонентом Гвоздика.

"Я повинен боксувати в серпні-вересні. Маркус Браун - обов'язковий претендент за лінії WBC, з яким я повинен проводити захист титулу. Але якщо команда Брауна домовиться з Дмитром Біволом, то, найімовірніше, будуть битися з ним, тому що там теж є пояс. Тут уже вступає в гру якась політика, на яку я не впливаю. Якщо це буде Браун, то буду захищатися, якщо ні - буду захищати пояс проти того, хто наступний за списком", - зазначив наш боксер.

Також Гвоздик назвав "напівважкий дивізіон дуже цікавим".

"Крім чемпіонів, є ще як мінімум п'ять-десять боксерів, які зможуть завдати проблем чинним володарям титулів. Все дуже жарко в напівважкій вазі", - підсумував чемпіон світу World Boxing Council.

Нагадаємо, що Гвоздик у крайньому бою провів перший захист свого поясу.