Чемпион мира Гвоздик назвал обязательного претендента на бой

28-летний американец Марк Браун (23-0, 16 КО), владеющий титулом временного чемпиона мира по версии WBA должен стать следующим оппонентом Гвоздика.

"Я должен боксировать в августе-сентябре. Маркус Браун - обязательный претендент по линии WBC, с которым я должен проводить защиту титула. Но если команда Брауна договорится с Дмитрием Биволом, то, скорее всего, будут драться с ним, потому что там тоже есть пояс. Здесь уже вступает в игру какая-то политика, на которую я не влияю. Если это будет Браун, то буду защищаться, если нет - буду защищать пояс против того, кто следующий по списку", - отметил наш боксер.

Также Гвоздик назвал "полутяжелый дивизион очень интересным".

"Кроме чемпионов, есть еще как минимум пять-десять боксеров, которые смогут доставить проблемы действующим обладателям титулов. Все очень жарко в полутяжелом весе", - подытожил чемпион мира World Boxing Council.

Напомним, что Гвоздик в крайнем бою провел первую защиту своего пояса.