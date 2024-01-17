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ГУР сообщило о пожарах на железной дороге в россии: показали видео

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 06:36  •  17091 просмотра

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По сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в россии снова горела железная дорога

В россии снова горела железная дорога в районах трех городов, в результате движение на железнодорожных участках центральной части россии было парализовано, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что движение сопротивления на территории государства-агрессора россии набирает обороты. Неизвестные противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск", - сообщили в ГУР МОУ в Telegram.

Как указано, события произошли в районах городов саратов, ярославль и дзержинск нижегородской области.

"В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части россии было парализовано", - отметили в разведке.

"Так будет гореть и дальше, пока кремль продолжает преступную войну против Украины!" - указали в ГУР.

Меньше десятка: в ГУР рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у россии15 январь 2024, 17:04 • 22153 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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