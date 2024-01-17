ГУР повідомило про пожежі на залізниці у росії: показали відео
Київ • УНН
За повідомленнями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у росії знову горіла залізниця
У росії знову горіла залізниця у районах трьох міст, у результаті рух на залізничних ділянках центральної частини росії був паралізований, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що рух опору на території держави-агресора росії набирає обертів. Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", - повідомили у ГУР МОУ у Telegram.
Як вказано, події відбулися у районах міст саратов, ярославль та дзєржинск ніжеґородскої області.
"У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини росії був паралізований", - зазначили у розвідці.
"Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України!" - наголосили у ГУР.
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