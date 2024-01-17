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ГУР повідомило про пожежі на залізниці у росії: показали відео

ГУР повідомило про пожежі на залізниці у росії: показали відео

Київ • УНН

 • 48131 перегляди

За повідомленнями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у росії знову горіла залізниця

У росії знову горіла залізниця у районах трьох міст, у результаті рух на залізничних ділянках центральної частини росії був паралізований, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.

Деталі

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що рух опору на території держави-агресора росії набирає обертів. Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", - повідомили у ГУР МОУ у Telegram.

Як вказано, події відбулися у районах міст саратов, ярославль та дзєржинск ніжеґородскої області.

"У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини росії був паралізований", - зазначили у розвідці.

"Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України!" - наголосили у ГУР.

Менше десятка: у ГУР розповіли, скільки літаків А-50 лишилось у росії15.01.24, 19:04 • 25219 переглядiв

Юлія Шрамко

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