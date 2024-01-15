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Менше десятка: у ГУР розповіли, скільки літаків А-50 лишилось у росії

Київ • УНН

 • 25219 перегляди

За словами очільника Міністерства оборони України, збитий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 суттєво вплинув на здатність ворожих повітряних сил вести операції цілодобово.

Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 завдало значного удару по військово-повітряних силах ворога. Про це в коментарі Financial Times заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, Буданов підтвердив, що А-50 був збитий, проте Іл-22 був сильно пошкоджений і йому вдалось здійснити аварійну посадку в Анапі. 

Він також пояснив, що кількість таких літаків критично мало, тож знищення кожного, ймовірно, вплине на здатність РФ діяти і підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово". 

У хорошому стані лише вісім А-50

- пояснив очільник Головного управління розвідки.

Доповнення 

В коментарі УНН військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, що ураження А-50 та Іл-22 - це значна втрата для росії, оскільки це дорогі літаки пізнього радянського періоду.

За його словами,  літаків А-50 небагато, оскільки це дуже дорога технологія, а сам літак є пізньою радянською розробкою, дещо модернізованою росіянами. 

"Реанімація не допоможе": у Повітряних силах прокоментували ураження ворожого Іл-2215.01.24, 16:07 • 25346 переглядiв

Нагадаємо

14 січня в мережі з’явилося повідомлення, що українські військові уразили два літаки – А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.

Згодом 15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зокрема, він поділився роликом з екрана радара, на якому, схоже, видно літаки, що зникають над морем, і подякував ВПС за "чудово сплановану та проведену операцію в Азовському регіоні". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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