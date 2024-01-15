Меньше десятка: в ГУР рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у россии
Киев • УНН
По словам главы Министерства обороны Украины, сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 существенно повлиял на способность вражеских воздушных сил вести операции круглосуточно.
Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нанесло значительный удар по военно-воздушным силам врага. Об этом в комментарии Financial Times заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
В частности, Буданов подтвердил, что А-50 был сбит, однако Ил-22 был сильно поврежден и ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе.
Он также пояснил, что количество таких самолетов критически мало, поэтому уничтожение каждого, вероятно, повлияет на способность РФ действовать и поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно".
В хорошем состоянии только восемь А-50
Дополнение
В комментарии УНН военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, что поражение А-50 и Ил-22 - это значительная потеря для России, поскольку это дорогие самолеты позднего советского периода.
По его словам, самолетов А-50 немного, поскольку это очень дорогая технология, а сам самолет является поздней советской разработкой, несколько модернизированной россиянами.
"Реанимация не поможет": в Воздушных силах прокомментировали поражение вражеского Ил-2215 январь 2024, 14:07 • 21476 просмотров
Напомним
14 января в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.
Впоследствии 15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором, похоже, видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе".
Меньше десятка: в ГУР рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у россии
По словам главы Министерства обороны Украины, сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 существенно повлиял на способность вражеских воздушных сил вести операции круглосуточно.
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