Меньше десятка: в ГУР рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у россии

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нанесло значительный удар по военно-воздушным силам врага. Об этом в комментарии Financial Times заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

В частности, Буданов подтвердил, что А-50 был сбит, однако Ил-22 был сильно поврежден и ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе.

Он также пояснил, что количество таких самолетов критически мало, поэтому уничтожение каждого, вероятно, повлияет на способность РФ действовать и поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно".

В хорошем состоянии только восемь А-50 - объяснил глава Главного управления разведки.

Дополнение

В комментарии УНН военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, что поражение А-50 и Ил-22 - это значительная потеря для России, поскольку это дорогие самолеты позднего советского периода.

По его словам, самолетов А-50 немного, поскольку это очень дорогая технология, а сам самолет является поздней советской разработкой, несколько модернизированной россиянами.

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Напомним

14 января в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

Впоследствии 15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором, похоже, видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе".