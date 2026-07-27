ГУР подтвердило поражение РЛС российского С-400 "триумф" в Крыму - показало видео

Главное управление разведки Минобороны подтвердило поражение дорогостоящего российского ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму и показало видео, пишет УНН.

Уничтожен русский "Триумф" — мастера ГУР сожгли вражескую пусковую установку и РЛС из состава С-400 в Крыму - подписали видео в ГУР.

Как сообщили в ГУР, "в ночь с 25 на 26 июля 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины выследили российский ЗРК С-400 "Триумф" на территории временно оккупированного Крыма — сожгли пусковую установку и радиолокационную станцию 96Л6 из состава комплекса".

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