ГУР Минобороны: путин готовится заблокировать поток россиян-беглецов из оккупированного Крыма

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 11364 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 31887 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 55835 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 167145 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 97938 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 127171 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 157241 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164152 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 366244 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139612 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 88243 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 78218 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 31416 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 75601 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 56142 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 9528 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 31913 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 167171 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 366253 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 364411 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Александр Сырский

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 23883 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 32060 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 102537 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 134558 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 153690 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Туполев Ту-22М

SpaceX Starship

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

ГУР Минобороны: путин готовится заблокировать поток россиян-беглецов из оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 160910 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Путинская власть готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма, пытаясь реагировать на панику среди незаконно поселенных на полуостров граждан рф, где в первых рядах "беглецов" - члены семей российских офицеров и силовиков. Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

ГУР Минобороны: путин готовится заблокировать поток россиян-беглецов из оккупированного Крыма

Цитата

"Подтверждена информация о подготовке блокирования силами росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону рф. Также оккупационными властями будет ограничено движение по пармной переправе и авиасообщение полуострова с рф", - сообщили в разведке.

По данным ГУР МОУ, формальная причина таких действий - борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".

"Таким образом путинские власти пытаются отреагировать на панические настроения среди граждан рф, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова", - сказано в сообщении.

Детали

По данным разведки, в течение последних недель, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. "При этом, в первых рядах "беглецов" - члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, меняют регистрацию места жительства, выводят с полуострова бизнес и активы", - отметили в ГУР МОУ.

"Ограничивая возможность выезда из Крыма, путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан рф, которые сейчас незаконно находятся на полуострове и начинают понимать шаткость своего правового статуса", - отметили в разведке.

Дополнение

Генштаб ВСУ сообщает, что на территории российской федерации продолжается скрытая мобилизация с целью пополнения потерь личного состава оккупационной группировки войск, действующей в войне на территории Украины.

Между тем потери в живой силе российских оккупантов в Украине менее чем за месяц уже дошли до 15,6 тысячи. Это уже больше, чем за 10 лет войны в Афганистане.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33