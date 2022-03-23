ГУР Минобороны: путин готовится заблокировать поток россиян-беглецов из оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Путинская власть готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма, пытаясь реагировать на панику среди незаконно поселенных на полуостров граждан рф, где в первых рядах "беглецов" - члены семей российских офицеров и силовиков. Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.
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"Подтверждена информация о подготовке блокирования силами росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону рф. Также оккупационными властями будет ограничено движение по пармной переправе и авиасообщение полуострова с рф", - сообщили в разведке.
По данным ГУР МОУ, формальная причина таких действий - борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".
"Таким образом путинские власти пытаются отреагировать на панические настроения среди граждан рф, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова", - сказано в сообщении.
Детали
По данным разведки, в течение последних недель, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. "При этом, в первых рядах "беглецов" - члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, меняют регистрацию места жительства, выводят с полуострова бизнес и активы", - отметили в ГУР МОУ.
"Ограничивая возможность выезда из Крыма, путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан рф, которые сейчас незаконно находятся на полуострове и начинают понимать шаткость своего правового статуса", - отметили в разведке.
Дополнение
Генштаб ВСУ сообщает, что на территории российской федерации продолжается скрытая мобилизация с целью пополнения потерь личного состава оккупационной группировки войск, действующей в войне на территории Украины.
Между тем потери в живой силе российских оккупантов в Украине менее чем за месяц уже дошли до 15,6 тысячи. Это уже больше, чем за 10 лет войны в Афганистане.