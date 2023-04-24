Гуменюк: на Херсонщине продолжается работа по зачистке передовой полосы левого берега Днепра, за последние трое суток - "достаточно мощные результаты"

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"Последние трое суток у нас достаточно мощные результаты боевой работы, это от 13 до 22 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства противовоздушной обороны врага, то есть наша работа по зачистке передовой самой полосы левого берега достаточно мощная, но работаем пока в контрбатарейном режиме. Поэтому если верить в нас и дать нам возможность поработать в тишине, мы обязательно сделаем хорошие новости", - сообщила Гуменюк.

Напомним

В Институте изучения войны сообщили, что украинские военные зашли на левый берег Херсонской области.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что украинские военные зашли на левый берег Херсонской области.