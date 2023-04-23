ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - ISW

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Як зазначають в ISW, згідно зі знімками, ЗСУ зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (приблизно 7 км на південний захід від Херсона) і змогли просунутися далі.

"Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка та Чайка, розташовані менш ніж за півкілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту", - кажуть аналітики.

Аналітики Інституту також зазначили, що 20 і 22 квітня російські "військкори" заявляли, що українська сторона утримує позиції на східному березі Херсонської області протягом кількох тижнів. Були встановлені стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснювались вилазки. У ISW зауважили, що це вказує на відсутність російського контролю над цим районом.

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