росіяни змушують мешканців лівого берега Херсонщини покинути свої помешкання — ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. російські окупанти вимагають від мешканців лівого берега Херсонщини, які проживають вздовж Дніпра, залишити територію, про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"Росіяни вимагають від мешканців лівого берега Херсонщини, які проживають вздовж Дніпра залишити регіон. Так, у Новій Каховці й в смт Дніпряни окупанти повідомили місцевих мешканців, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання. При цьому, ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів", — зазначили у Центрі спротиву.
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"Також росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених землях. Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт", - додали у ЦНС.
Нагадаємо
В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Також рашисти пропонують громадянам службу у збройних силах рф.