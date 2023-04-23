ukru
14:30 • 20778 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 72135 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 196761 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 152331 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 155978 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 237556 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 452052 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344561 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356756 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313584 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 175209 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 147019 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 121103 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 108723 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 66599 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 196762 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 237556 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 484066 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 620432 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 646557 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 29017 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 38092 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 108723 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 147019 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 175209 перегляди
Актуальне
росіяни змушують мешканців лівого берега Херсонщини покинути свої помешкання — ЦНС

росіяни змушують мешканців лівого берега Херсонщини покинути свої помешкання — ЦНС

Київ • УНН

 • 481483 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. російські окупанти вимагають від мешканців лівого берега Херсонщини, які проживають вздовж Дніпра, залишити територію, про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Цитата

"Росіяни вимагають від мешканців лівого берега Херсонщини, які проживають вздовж Дніпра залишити регіон. Так, у Новій Каховці й в смт Дніпряни окупанти повідомили місцевих мешканців, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання. При цьому, ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів", — зазначили у Центрі спротиву.

Доповнення

"Також росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених землях. Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт", - додали у ЦНС.

Нагадаємо

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Також рашисти пропонують громадянам службу у збройних силах рф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34