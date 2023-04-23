россияне заставляют жителей левого берега Херсонщины покинуть свои дома - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. российские оккупанты требуют от жителей левого берега Херсонщины, проживающих вдоль Днепра, покинуть территорию, об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
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"Россияне требуют от жителей левого берега Херсонщины, проживающих вдоль Днепра, покинуть регион. Так, в Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что те, кто проживает на первой береговой линии Днепра должен срочно покинуть помещение. При этом, враг располагает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов", — отметили в Центре сопротивления.
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"Также россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях. В частности в пгт Бриловка около 150 оккупантов демонтировали элеватор на металлолом", - добавили в ЦНС.
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Также рашисты предлагают гражданам службу в вооруженных силах рф.