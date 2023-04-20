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Херсонщина: окупанти агітують цивільних осіб на службу у зс рф

Київ • УНН

 • 511266 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Також рашисти пропонують громадянам службу у збройних силах рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних.

«Водночас, під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у збройних силах російської федерації», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Окупанти у Херсонській області оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів", тобто підприємств, які відмовилися співпрацювати з рф.

Українські Національні Новини

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