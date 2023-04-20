Херсонщина: окупанти агітують цивільних осіб на службу у зс рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Також рашисти пропонують громадянам службу у збройних силах рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних.
«Водночас, під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у збройних силах російської федерації», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Окупанти у Херсонській області оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів", тобто підприємств, які відмовилися співпрацювати з рф.