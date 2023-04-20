Херсонская область: оккупанты агитируют гражданских лиц на службу в вс рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Также рашисты предлагают гражданам службу в вооруженных силах рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений», - говорится в сообщении.
Сообщается, что увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских.
«В то же время, во время таких проверок, оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в вооруженных силах российской федерации», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Оккупанты в Херсонской области объявили о "национализации имущества украинских олигархов", то есть предприятий, которые отказались сотрудничать с рф.