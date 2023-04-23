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ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - ISW

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - ISW

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинские военные зашли на левый берег Херсонской области. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры российских военных, сообщили в Институте изучения войны, передает УНН.

Детали

Как отмечают в ISW, согласно снимкам, ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км к юго-западу от Херсона) и смогли продвинуться дальше.

"Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре к северу от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста", - говорят аналитики.

Аналитики института также отметили, что 20 и 22 апреля российские "военные" заявляли, что украинская сторона удерживает позиции на восточном берегу Херсонской области в течение нескольких недель. Были установлены стабильные линии снабжения к этим позициям и регулярно осуществлялись вылазки. В ISW отметили, что это указывает на отсутствие российского контроля над этим районом.

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